Inkomens van huishoudens lopen hard op

De inkomens van huishoudens zijn hard gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het zogeheten reëel beschikbaar inkomen van huishoudens in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002.

De toename is voornamelijk te danken aan hogere lonen voor werknemers. Maar het CBS kijkt er voor dit cijfer ook naar wat je voor je geld kan kopen. Daarom worden de inkomsten van mensen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

De totale beloning van werknemers groeide met 5,1 procent. Het aantal banen was 3,2 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 7,2 procent. De cao-loonstijging kwam op 2,2 procent uit. Het inkomen van zelfstandigen groeide het sterkst in de horeca en de gezondheidszorg. Hier was sprake van een plus van 9,7 procent.

Maar er werden ook meer uitkeringen uitgekeerd, vooral meer AOW-uitkeringen. Ook kwam er meer studiefinanciering binnen. De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent. Huishoudens betaalden daarnaast 6 procent meer belastingen en sociale premies.

Het CBS merkt verder op dat de hypotheekschuld van huishoudens flink is toegenomen. Deze dikte met 8,7 miljard euro aan vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is de sterkste toename na het vierde kwartaal van 2008. Hier speelt waarschijnlijk mee dat de huizenprijzen al een tijd hard omhoog gaan.