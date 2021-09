Makelaarsvereniging NVM komt in najaar met plannen voor Funda

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) komt naar eigen verwachting “dit najaar” met nieuwe plannen voor de toekomst van huizenwebsite Funda. Mogelijk gaat het om nieuwe functionaliteiten voor het platform. Ook wordt er gezocht naar een nieuwe investeerder, die dan een minderheidsbelang zou kunnen krijgen.

De gang van zaken bij Funda ligt de laatste tijd onder een vergrootglas door onrust bij de certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht. Certificaathouders die zich hebben verenigd in FundaBelang willen dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam onderzoek gaat doen naar vermeend wanbeleid bij de NVM. Ze zijn het niet eens met de koers die de makelaars voor de site uitstippelen.

Een woordvoerder van de NVM zegt dat het de certificaathouders “vrijstaat” om zo’n stap te zetten. Daar heeft de NVM “respect” voor, is alles wat de zegsman erover kwijt wil. Intussen gaat de makelaarsvereniging verder met het eigen besluitvormingsproces.

De NVM, die een meerderheid van de aandelen in Funda bezit, ruziet al enige tijd met FundaBelang. Inzet daarbij is de strategie van Funda. De certificaathouders willen dat er een krachtige nieuwe investeerder instapt of dat Funda naar de beurs gaat en dat de huizenwebsite het geld gebruikt om marktleider te blijven op de Nederlandse huizenmarkt. Ook zou Funda kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies.

Onlangs werd nog bekend dat topman Quintin Schevernels van Funda aan het einde van dit jaar vertrekt. Hij doet dat naar eigen zeggen omdat de onrust onder de aandeelhouders de uitvoering van de strategie in de weg zit.