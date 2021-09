Bloomberg: Beijing verscherpt toezicht op rekeningen Evergrande

De Chinese toezichthouder voor volkshuisvesting heeft het toezicht op de bankrekeningen van China Evergrande Group verscherpt. Het conglomeraat, vooral bekend als vastgoedbedrijf, staat op omvallen nu het zijn financiële verplichtingen niet lijkt na te komen. Beijing wil er zeker van zijn dat het geld bedoeld voor het voltooien van woningbouwprojecten ook voor dat doel wordt gebruikt, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De vrees bestaat dat dit geld wordt gebruikt om schuldeisers te betalen.

Lokale afdelingen van het ministerie voor Huisvesting hebben de opdracht gekregen om de geldstromen voor de woningbouw op derdenrekeningen te controleren, zeggen de ingewijden. Evergrande en het ministerie konden niet direct reageren op vragen van Bloomberg.

Deze week kwam Evergrande weer een stap dichter bij faillissement nadat het donderdag een betalingstermijn voor een rentebetaling had overschreden. Daarmee nemen ook de zorgen op de financiële markten toe dat het financieel geplaagde concern mogelijk niet meer te redden is.

Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro. Het concern zit krap bij kas en beleggers vrezen dat een ineenstorting van het bedrijf zijn weerslag heeft op het Chinese financiële systeem. Dit reikt mogelijk verder dan alleen China, omdat ook verschillende buitenlandse investeerders grote sommen geld uit hebben staan bij het concern.

In de eurozone zal er een “beperkte” impact zijn als Evergrande omvalt, zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. “Ik heb erg levendige herinneringen aan de laatste koersbewegingen op Chinese aandelenmarkten die wereldwijd voelbaar waren”, zei ze in een interview met zakenzender CNBC. “Maar in Europa en vooral de eurozone is de directe blootstelling beperkt.

De Chinese centrale bank pompte vrijdag opnieuw geld in het banksysteem. Die stap wordt gezien als een signaal ter ondersteuning van de markten. Maar Beijing heeft zich niet uitgelaten over de benarde situatie van Evergrande en staatsmedia geven ook geen aanwijzingen over een ophanden zijnde reddingspakket.