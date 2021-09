Leidinggevende Russisch gasbedrijf in VS gearresteerd na fraude

Een leidinggevende van het Russische gasbedrijf Novatek, Mark Getvaj, is in de Verenigde Staten gearresteerd vanwege fraude. De Amerikaan, die ook een Russisch paspoort heeft, zou een bedrag van 93 miljoen dollar (bijna 80 miljoen euro) op buitenlandse rekeningen verborgen hebben gehouden. Als hij veroordeeld wordt, riskeert Getvaj een jarenlange gevangenisstraf.

Tussen 2005 en 2016 zou Getvaj betrokken zijn geweest bij de belastingfraude waardoor de Amerikaanse schatkist een enorm bedrag is misgelopen. Geld werd gestald op twee verschillende Zwitserse bankrekeningen. De Amerikaan was jarenlang lid van de raad van bestuur van Novatek, een van de grootste gasbedrijven van Rusland. In 2010 werd hij benoemd tot plaatsvervangend hoofd van die raad.

Donderdag verschijnt Getvaj voor de rechter. Novatek weigerde commentaar te geven op zijn aanhouding.