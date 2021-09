VDL groeit weer na crisis, maar volledig herstel blijft uit

Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet weer opgevoerd, nadat de coronacrisis een jaar eerder voor een forse daling van de opbrengsten had gezorgd. Het niveau van voor de pandemie wordt nog altijd niet gehaald, meldt het bedrijf. Onder andere tekorten aan materialen zoals halfgeleiders spelen het bedrijf parten.

In de eerste zes maanden van 2021 was de gecombineerde omzet van alle bedrijven die onder VDL vallen 2,5 miljard euro. Dat is een kwart meer dan in het eerste halfjaar van 2020, maar nog altijd 16 procent minder dan dezelfde periode in 2019. De winst steeg hard tot 69 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

VDL heeft in het voorbije halfjaar ook gebruikgemaakt van overheidssteun. In totaal ontving het bedrijf 36 miljoen euro aan loonsubsidies. Het bedrijf is van plan een deel van deze NOW-gelden terug te betalen als ze naar dochterondernemingen gingen die het halfjaar winstgevend hebben afgesloten.

De autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born, goed voor het grootste deel van de omzet, haalde ook 25 procent meer omzet dan een jaar eerder. In de eerste maanden van de coronapandemie in 2020 werd de assemblagelijn nog wekenlang stilgelegd omdat de vraag naar auto’s instortte.

Nu de vraag opveert naar BMW’s en Mini’s, die VDL in opdracht in elkaar zet, stond de fabriek om een andere reden geregeld stil. Door wereldwijde schaarste aan onder andere halfgeleiders stokte de bevoorrading van de assemblagelijn.

“Deze ontwikkelingen gaan tevens gepaard met schommelingen in de prijzen van materialen. Omstandigheden die extra stuurmanskunst vergen van onze bedrijven”, zegt president-directeur Willem van der Leegte over de tekorten.

VDL Groep zoekt nog naar een nieuwe opdrachtgever voor de Bornse autofabriek. BMW heeft aangekondigd vanaf 2023 te stoppen met de productie bij VDL. Onlangs haalde het Eindhovense bedrijf al wel de Amerikaanse start-up Canoo binnen voor de productie van 16.000 voertuigen in 2022 en 2023. Het industriebedrijf zegt gesprekken te voeren met geïnteresseerde partijen, die het niet bij naam noemt. Doel is om een mix van start-ups en gevestigde partijen als klant te hebben.

De hoeveelheid werk op de plank is sinds de jaarwisseling toegenomen, maar niet bij alle onderdelen. Zo is de moeilijke positie voor vervoersbedrijven nog te voelen bij de slinkende orderportefeuille voor bussen en touringcars.