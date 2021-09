Disney klaagt erven stripmakers aan om rechten op Marvel-helden

Walt Disney heeft rechtszaken aangespannen tegen een van de stripmakers en erfgenamen van andere stripmakers achter superhelden als Iron Man en Spider-Man. Daarmee wil het entertainmentconcern een einde maken aan de discussie over wie de rechten op de Marvel-figuren zou hebben.

Onder meer Larry Lieber die hielp bij het creƫren van de personages Iron Man, Thor en Ant-Man is aangeklaagd door Disney, dat in 2009 miljarden dollars betaalde voor de overname van Marvel. Lieber is de broer van de een paar jaar terug overleden stripauteur Stan Lee, die ook wel wordt beschouwd als de grote man achter de Marvel-helden. Ook richt het concern zich op de erfgenamen van Steve Ditko en Donald L. Heck. Zij waren mede-bedenker van respectievelijk Spider-Man en Black Widow.

Volgens Disney hebben de aangeklaagde partijen onlangs aangegeven dat ze de rechten op de door hun gemaakte creaties weer terug wilden hebben. De erfgenamen van Ditko verwezen daarbij naar Amerikaanse wetgeving die het mogelijk maakt om rechten die ooit aan uitgevers overgedragen zijn, na bepaalde tijd weer terug te vorderen. Disney zou Ditko’s rechten op Spider-Man daarom in juni 2023 weer terug moeten geven.

Het entertainmentconcern verzet zich hiertegen en eist van de rechter een “bevestiging” dat de stappen ongeldig zijn, simpelweg omdat ze helemaal geen rechten op de door hun gemaakte figuren zouden hebben gehad. Daarbij benadrukt Disney dat de stripmakers jaren terug werkten voor Marvel, dat de eindredactie deed over hun strips en hen bijvoorbeeld per pagina betaalde. Daardoor zouden de rechten dus altijd bij Marvel hebben gelegen. Disney stelt dat het met de overname van Marvel vervolgens alle rechten op de stripfiguren in handen heeft gekregen.

De strips van Marvel werden de afgelopen jaren vrijwel allemaal verfilmd. Deze reeks ontpopte zich tot een van de meest succesvolle filmreeksen in de geschiedenis van Hollywood. Als Disney de zaken zou verliezen zou het zijn winsten op Marvel-films mogelijk moeten delen met de andere rechthebbenden. Jaren terug speelde al een vergelijkbare zaak tussen Disney en de erfgenamen van stripauteur Jack Kirby, die eveneens voor Marvel werkte. Met de familie van Kirby is in 2014 een schikking overeengekomen.