ING: vertrouwen kleine beleggers stabiel

Het vertrouwen onder particuliere beleggers is in september stabiel gebleven. Nadat de AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs deze maand nieuwe recordhoogtes heeft bereikt, verwachten beleggers die door ING zijn ondervraagd een verdere stijging tot 802 punten in december.

De maandelijkse BeleggersBarometer van de bank staat net zoals in augustus en in juni op 145. Het was daarvoor sinds 2018 niet meer voorgekomen dat de graadmeter zo’n hoog niveau bereikte. Ieder cijfer boven de 100 wijst op optimisme bij beleggers, daaronder is de stemming negatief.

De afgelopen maanden brak de AEX, de graadmeter van 25 grootste beursfondsen op de Amsterdamse beurs, telkens records. Donderdag sloot de index voor het eerst boven de 800 punten. Ongeveer evenveel beleggers worden van zo’n piek voorzichtiger (29 procent) als enthousiaster (27 procent), maakt ING op uit een rondvraag.

Bijna de helft (46 procent) van de beleggers verwacht dat corona voldoende onder controle is om de economische schade te beperken. Daar staat een groep van 28 procent tegenover die nog wel rekening houdt met ernstige verstoringen door de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus.