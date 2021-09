Evergrande-crisis hangt boven komende beursweek

De crisis rond het gigantische Chinese vastgoedbedrijf China Evergrande Group zal komende week het financieel- economisch nieuws blijven beheersen. Het is de vraag hoezeer dit ook doorwerkt op de internationale aandelenbeurzen. Het bedrijf torst een schuldenlast van honderden miljarden euro’s met zich mee en liet afgelopen week al een termijn voor rentebetalingen verstrijken.

Vorige week begon dan ook met verliezen op de beurzen in onder andere Amsterdam en New York. Grondstoffenbedrijven werden geraakt door de financiële malaise bij Evergrande. Als de onderneming omvalt kan dit een crisis teweegbrengen in de gehele Chinese vastgoedsector, een belangrijke markt voor bijvoorbeeld staal.

Analisten zeiden daarop dat de kwestie rond Evergrande waarschijnlijk geen “Lehman Brothers-moment” wordt, verwijzend naar de val van de Amerikaanse bank in 2008 die de kredietcrisis verergerde. De Chinese regering zal op tijd ingrijpen om een harde val te voorkomen, zo is de gedachte. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, verwacht in de eurozone een beperkte impact van een faillissement van Evergrande.

Maar voor de wereldeconomie heeft een echec bij China’s op één grootste vastgoedbedrijf mogelijk ook gevolgen als Beijing te hulp schiet. Vastgoed en aanverwante sectoren, zoals de bouw, zijn goed voor 30 procent van de Chinese economie. Als een van de grootste spelers in financiële nood komt, remt dit de economische groei van het land en daardoor ook de mondiale groei. Daarnaast bestaat het vermogen van Chinese huishoudens voor 70 procent uit de waarde van vastgoed, waardoor ze kwetsbaar zijn voor een huizencrisis, schrijft Bloomberg-columnist Noah Smith.

Ondanks de zorgen in Oost-Azië bereikte de AEX donderdag een nieuw record. Voor het eerst eindigde de belangrijkste graadmeter in Amsterdam boven de 800 punten. In Europa zijn de ogen gericht op Duitsland, waar zondag parlementsverkiezingen worden gehouden. Maandag wordt duidelijk welke partijen de eerste regering na het afscheid van bondskanselier Angela Merkel zullen vormen. Macro-economische gegevens maken later in de week duidelijk hoe het gesteld is met het consumentenvertrouwen en werkloosheid van het land. Daarnaast verschijnen nieuwe cijfers over economische activiteit in de industrie van Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en de eurozone.

Aan het Damrak zal er ook aandacht zijn voor de beleggersdagen die een aantal bedrijven organiseert. Onder andere chipbedrijven ASML en ASMI praten beleggers bij over hun strategie voor de komende periode.