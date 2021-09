Zakenkrant: Chinese steden leggen beslag op geld Evergrande

Zeker twee lokale overheden in China hebben beslag gelegd op geld dat het wankele vastgoedconglomeraat China Evergrande Group heeft ontvangen uit de voorverkoop van woningen. Dat meldt de Financial Times op basis van memo’s die de Britse zakenkrant heeft ingezien. Chinese autoriteiten willen voorkomen dat het geld voor andere doelen dan huizenbouw wordt gebruikt, zoals het afbetalen van schulden.

In een brief eist een toezichthouder voor huisvesting in de stad Guangzhou dat Evergrande de opbrengsten uit de voorverkoop van een stilgelegd bouwproject overmaakt naar een rekening die onder overheidstoezicht staat. In Zhuhai, naast Macau, droeg een lokaal huisvestingsbureau Evergrande deze maand ook op de opbrengsten op een rekening van de overheid te storten.

Evergrande heeft een schuldenlast van omgerekend zo’n 260 miljard euro. Afgelopen week miste het bedrijf een rentebetaling op buitenlandse obligaties, maar gaf vervolgens niet openlijk tekst en uitleg. Een faillissement dreigt, want ook komende week verstrijken termijnen voor afbetalingen. Wereldwijd zorgt het risico op omvallen voor nervositeit onder beleggers. Het verscherpte toezicht op de geldstromen laat zien dat de Chinese overheid het afbouwen van woningen, die vaak al zijn verkocht, de hoogste prioriteit geeft.

Het bedrijf groeide met behulp van grote hoeveelheden geleend geld uit tot de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van China. Maar onlangs werd duidelijk dat die financiële positie onhoudbaar is, vooral nu Beijing strengere leennormen hanteert voor de met schulden overladen vastgoedsector.