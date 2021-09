Eigenaar De Telegraaf en NRC staat voor overname in Duitsland

Mediabedrijf Mediahuis staat op het punt een Duitse overname te doen. De eigenaar van onder meer De Telegraaf, NRC en een reeks regionale kranten zegt in een verklaring in onderhandelingen te zijn met Aachener Verlagsgesellschaft (AVG) over een overname. Daarmee krijgt het van huis uit Belgische Mediahuis krantentitels als Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten in bezit.

Mediahuis zou bij een deal voor 70 procent eigenaar worden van AVG’s dochteronderneming Medienhaus, die de krantentitels uitgeeft. De verwachting is dat de gesprekken binnenkort worden afgerond. Medienhaus Aachen heeft zo’n 400 medewerkers en is goed voor een jaarlijkse omzet van 80 miljoen euro. Daarmee is de overname voor Mediahuis, dat met 4500 medewerkers een omzet van circa 1 miljard euro draait, relatief klein.

Volgens Mediahuis past de overname in de Europese strategie van de onderneming. Het bedrijf is naast BelgiĆ« en Nederland ook in Ierland en Luxemburg actief. De uitbreiding naar Duitsland is volgens Mediahuis-topman Gert Ysebaert een “logische volgende stap”, zegt hij in een verklaring.