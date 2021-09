Emirates vliegt weer met superjumbo A380 naar Schiphol

Golfmaatschappij Emirates gaat met zijn superjumbo A380 weer vliegen op Schiphol. Met het versoepelen van de coronamaatregelen wil de maatschappij de superjumbo’s vanaf dit najaar op een groter aantal bestemmingen inzetten. Op 31 oktober zal de eerste A380 landen op Schiphol.

Emirates is een grootgebruiker van de A380. De maatschappij heeft tegen het eind van het jaar 118 van deze toestellen in haar vloot. In de crisistijd werd het toestel nog maar op zestien bestemmingen ingezet. Dat wordt nu opgeschaald naar 27. Aan het einde van het jaar wil Emirates 70 procent van zijn A380-toestellen weer inzetten.

Voor Airbus is de A380 een kostbare activiteit. Met de ontwikkeling van het toestel waren tientallen miljarden gemoeid, maar vanaf het begin vielen de verkopen tegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen. Airbus besloot een paar jaar terug al de productie geleidelijk te stoppen. De laatste A380 wordt naar verwachting later dit jaar geleverd.