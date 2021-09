Glastuinbouw: groenten en bloemen wellicht duurder door hoge gasprijs

Consumenten moeten op termijn waarschijnlijk meer gaan betalen voor hun groente, bloemen en planten, verwacht brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. De organisatie zegt dat het merendeel van de bedrijven in de glastuinbouwsector last heeft van de hoge gasprijs. “Het is alleen wel de vraag of de supermarkten daadwerkelijk bereid zijn om meer te betalen”, zegt de organisatie.

Volgens de vereniging is de dagprijs van gas de afgelopen anderhalf jaar fors gestegen. Hoeveel gas tuinders nodig hebben om hun kas te verwarmen hangt af de teelt en de kas zelf. Een groot deel van de ondernemers in de sector koopt gas met dagprijzen in, waardoor gas momenteel “ontzettend duur” is, zegt de organisatie.

Behalve warmte hebben tuinders ook elektriciteit nodig. Tot een derde van de kosten gaat naar energie voor de meeste soorten teel. Als die energiekosten verdubbelen, stijgen de productiekosten. Daardoor moeten ondernemers volgens de organisatie wellicht “drastische maatregelen” nemen, zoals in de winter wellicht minder of niet belichten, of in de herfst eerder stoppen met telen of komend jaar later beginnen. Hierdoor kunnen de economische gevolgen voor bedrijven groot zijn, waarschuwt Glastuinbouw Nederland.