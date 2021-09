Shell en Unibail koplopers in licht hogere AEX-index

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam stond maandag aan het einde van de ochtend op lichte winst, na de verliezen van voor het weekend. Olie -en gasconcern Shell was een uitblinker bij de hoofdfondsen op het Damrak, geholpen door de hogere olieprijzen. Ook winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield deed het erg goed. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de winst van de sociaaldemocratische SPD bij de Duitse parlementsverkiezingen.

De AEX noteerde omstreeks het middaguur een plusje van 0,2 procent op 793,44 punten. Vorige week donderdag sloot de graadmeter nog voor het eerst boven de 800 punten, maar vrijdag werd een duidelijke stap terug gedaan. De MidKap klom 0,6 procent tot 1088,07 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

De DAX in Frankfurt ging 0,9 procent vooruit. Kanselierskandidaat Olaf Scholz van de SPD vindt dat kiezers hem een duidelijk mandaat hebben gegeven om een regering te vormen. Hij zet in op een coalitie met de liberale FDP en milieupartij De Groenen. De rivaliserende unie van CDU/CSU moet volgens hem oppositie gaan voeren.

Shell en Unibail stonden bovenaan de AEX met plussen tot 4,5 procent, gevolgd door ING dat er 2,8 procent bijkreeg. De staartgroep werd gevormd door de chipfondsen Besi, ASMI en ASML met minnen tot 3,3 procent. ASMI en ASML houden deze week beleggersdagen, waarop investeerders worden bijgepraat over de strategie. Speciaalchemieconcern DSM behoorde ook tot de grotere dalers bij de hoofdfondsen met een min van 2 procent.

Financieel dienstverlener Intertrust was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 7 procent. Het bedrijf kondigde aan voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen en vindt dat de huidige beurskoers te laag ligt. Roestvrijstaalproducent Aperam en laadpalenfabrikant Alfen waren hekkensluiters met koersverliezen tot 2 procent.

In Londen steeg de fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce 6,7 procent. Het Britse bedrijf gaat nieuwe motoren leveren voor de Amerikaanse B-52-bommenwerpers. Daardoor moeten de verouderde toestellen weer jaren meekunnen. Met de deal is tot 2,6 miljard dollar gemoeid. Zakenbank Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Rolls-Royce.

De euro was 1,1697 dollar waard tegen 1,1714 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 74,89 dollar en Brentolie werd ook 1,3 procent duurder, op 79,08 dollar per vat.