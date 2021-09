Aandacht voor ASMI op Damrak na update strategie

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar ASMI. De chiptoeleverancier praat tijdens zijn investeerdersdag in Amsterdam beleggers bij over de strategie van het bedrijf. Maandag behoorden de Nederlandse chipbedrijven nog tot de grootste dalers op het Damrak. ASMI liet voorafgaand aan zijn beleggersdag al weten een flinke groei te verwachten in de komende jaren.

De blik is ook gericht op de vergadering van centrale bankiers die wordt georganiseerd door de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. De vergadering, die dinsdag begint, zal onder meer worden bijgewoond door ECB-president Christine Lagarde, voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve en gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande steeg ruim 5 procent in Hongkong na berichten dat de Chinese centrale bank particuliere huiseigenaren in China zal beschermen bij een eventuele ondergang van het vastgoedconcern.

ASMI voorziet in 2025 een omzet van 2,8 miljard tot 3,4 miljard euro. Ook wil het bedrijf in 2035 CO2-neutraal zijn. Voor het derde kwartaal rekent ASMI nu op een orderinstroom van meer dan 600 miljoen euro. Eerder rekende het bedrijf nog op 510 miljoen tot 530 miljoen euro aan nieuwe orders. De omzet zal in het lopende kwartaal conform de eerdere verwachting uitkomen op 400 miljoen tot 430 miljoen euro.

Wolters Kluwer lieten weten dat het onderdeel Legal & Regulatory US zijn Amerikaanse activiteiten op het gebied van rechtenstudies verkoopt aan Transom Capital Group voor 88 miljoen dollar (omgerekend zo’n 75 miljoen euro) in contanten. Het bedrijf zal de netto-opbrengst gebruiken om eigen aandelen op te opkopen om de impact van de verkoop op de winst per aandeel op te vangen.

Beleggers houden ook de opmars van de olieprijzen in de gaten. De prijs van een vat Brentolie steeg 0,9 procent tot meer dan 80 dollar, wat het hoogste niveau sinds oktober 2018 is. De olieprijzen lopen al enige tijd op door de sterke vraag vanwege het economisch herstel van de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 76,21 dollar. De euro was 1,1698 dollar waard tegen 1,1702 dollar een dag eerder.