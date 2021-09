Beleggersclub wil dat rechter wanbeleid vaststelt bij SNS Reaal

European Investors-VEB vindt dat er voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal in 2013 sprake was van wanbeleid bij de bank en verzekeraar. De belangenvereniging voor beleggers vraagt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om dat ook officieel vast te stellen. Als de rechter daarmee instemt, helpt dit beleggers bij het eisen van een schadevergoeding.

Het ministerie van Financiën zag zich genoodzaakt om SNS Reaal in 2013 te nationaliseren om te voorkomen dat het financiële concern zou omvallen. Beleggers vinden dat ze daarbij zijn gedupeerd. De Ondernemingskamer ging in 2018 al akkoord met de eis van de VEB om een gerechtelijk onderzoek te beginnen naar de aanloop tot de val van SNS Reaal.

Deze zomer verscheen het rapport naar aanleiding van dat onderzoek. Daaruit blijkt onder andere dat SNS Reaal een groot risico nam met de overname van Property Finance, dat zich bezighield met vastgoedfinanciering. Onderzoekers concludeerden dat de redding van de bank-verzekeraar door de Staat niet nodig zou zijn geweest als deze overname nooit had plaatsgevonden.

De belangenvereniging voor beleggers ziet in het bijna 500 pagina’s tellende rapport voldoende bewijs voor wanbeleid. Zo zouden aandeelhouders ook slecht zijn ingelicht over de risico’s van de overname van Property Finance.

Eerder dit jaar oordeelde de Ondernemingskamer al dat de Staat gedupeerde beleggers in SNS Reaal dik 800 miljoen euro moet betalen. Na de onteigening van het financiële concern bleven beleggers met lege handen achter, omdat de overheid vond dat hun stukken niets meer waard waren. Dat was volgens de rechter niet het geval voor een groep obligatiehouders, die daarom nog geld tegoed hebben.