Daverende release nieuwe Amazon-game New World

De nieuwe multiplayergame ‘New World’ van Amazon kent een daverende release. Volgens trackin website Stream DB waren omstreeks 20.00 uur Nederlandse tijd meer dan 700.000 mensen de game tegelijkertijd aan het spelen. Daarmee was het spel de meest gespeelde game op dat moment.

De release van de game is een test voor Amazon dat juist op het gebied van games een grotere rol van betekenis wil spelen. Vooral omdat de gamesector nog altijd sterk groeit.

New World speelt zich af op het denkbeeldige eiland Aeternum. Doel van het spel is om het eiland te veroveren. De beschaving van het eiland lijkt op die van het westen in het midden van de 18e eeuw.

Het spel is een zogeheten MMO (Massively Multiplayer Online). Het spel kan duizenden spelers bij elkaar brengen. In de VS wordt het spel voor 40 dollar, omgerekend 34 euro, verkocht. Op het videoplatform Twitch, dat eigendom is van Amazon en populair is bij gamers, keken ongeveer 900.000 mensen naar video’s van het nieuwe spel.

New World is niet het eerste uitstapje in de gamewereld van Amazon. Het concern bracht begin 2019 al “The Grand Tour Game” uit. Die game werd in 2020 teruggetrokken na een slechte ontvangst van critici en spelers. Ruim een jaar geleden had Amazon ook al zijn spel “Crucible” stopgezet. Dat spel was ook pas een paar maanden op de markt.

Volgens de New York Times heeft Amazon al honderden miljoenen dollars uitgegeven aan de ontwikkeling van videogames, zonder echt succes, tot dinsdag. New World moet daarom de doorbraakgame voor Amazon worden, vertelde de vice-president van Amazon Games aan de krant.