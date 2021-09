Democratische senator: herbenoeming Fed-baas Powell riskant

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve, hoeft bij een eventuele herbenoeming voor een tweede termijn niet op de steun van Elizabeth Warren te rekenen. De Democratische senator noemde een nieuwe termijn voor Powell tijdens een hoorzitting in de Senaatscommissie voor het bankwezen een riskante keuze. De huidige termijn van Powell loopt in februari af.

“Uw staat van dienst baart me ernstige zorgen”, zei Warren dinsdag. Volgens haar hebben de keuzes van Powell het banksysteem in de VS minder veilig gemaakt. “En dat maakt u een gevaarlijke man om aan het hoofd van de Fed te staan en dat is de reden waarom ik me zal verzetten tegen uw herbenoeming.”

Fed-bestuurder Lael Brainard wordt gezien als een grote kanshebber voor de voorzittershamer. Zij en Powell verschillen met name over financiƫle regulering van mening. Adviseurs van het Witte Huis zouden president Joe Biden naar verluidt aanbevelen Powell voor een tweede termijn te benoemen. Dat Warren tegen de herbenoeming is zal naar verwachting niet heel veel uitmaken.