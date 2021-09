Europese energieprijzen stijgen naar nieuwe records

De energieprijzen in Europa zijn dinsdag naar nieuwe records gestegen. Met name de gasprijzen lopen steeds sterker op door de sterke vraag. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs zorgen over tekorten aan gas richting de winterperiode.

De prijs van aardgas ging dinsdag met meer dan 11 procent omhoog. Ook de prijs van Duitse stroom steeg, net als de prijzen van emissierechten. “De balans tussen vraag en aanbod in Europa blijft uitermate krap richting de winter. Dat zorgt voor verdere opwaartse prijsdruk voor een markt die al records heeft bereikt”, schrijven analisten.

De Franse minister van Financiƫn Bruno Le Maire denkt dat de energieprijzen de komende maanden nog verder kunnen gaan stijgen, liet hij weten op de Franse televisie. De Franse overheid is bezig extra maatregelen te nemen om huishoudens te helpen met die stijgende kosten. Parijs heeft al aangekondigd een eenmalige betaling van 100 euro te doen aan de 5,8 miljoen huishoudens die energievouchers krijgen.