Hongkong vraagt banken naar blootstelling aan Evergande

De centrale bank van Hongkong heeft kredietverstrekkers in de stadstaat gevraagd wat hun financiële blootstelling is aan het wankele vastgoedconcern China Evergrande Group. Ze hebben 24 uur de tijd om met een antwoord te komen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het is niet de eerste keer dat de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) dit jaar vraagt naar de banden tussen banken en Evergrande. Deze zomer verzocht de toezichthouder financieel dienstverleners uitleg te geven over de beëindiging van hypotheken voor projecten van Evergrande die nog niet waren afgerond.

Evergrande is een gigantische speler op de Chinese vastgoedmarkt met bouwprojecten in honderden steden in het Aziatische land. Om te groeien leende het conglomeraat veel geld, maar de schuldenberg van omgerekend circa 260 miljard euro lijkt nu onhoudbaar. Leveranciers wachten nog op hun geld en vorige week liet het bedrijf een rentebetaling op obligaties verstrijken.

Tot nu toe hebben banken die actief zijn in de regio de markten vooral gerustgesteld over de impact van een eventueel faillissement van Evergrande op hun eigen balans. HSBC zei vorige week nog geen directe impact te ervaren van de problemen. Zeker tien Chinese beursgenoteerde banken meldden genoeg onderpand te hebben gekregen voor leningen aan Evergrande en dat risico’s beheersbaar zijn.

De centrale bank van China beloofde eerder al alles te doen om een “gezonde vastgoedmarkt” te garanderen en huizenkopers te beschermen. Beleidsmakers gaven het bankwezen ook nog een nieuwe geldinjectie om schokken op te vangen.