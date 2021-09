Japanse containervervoerders en chipbedrijven drukken Nikkei

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat winst in aanloop naar de verkiezingen van een nieuwe leider van de Japanse regeringspartij LDP, die woensdag worden gehouden. Vooral de sterk gestegen Japanse containervervoerders en chipbedrijven werden daarbij van de hand gedaan. De oliebedrijven werden daarentegen flink hoger gezet dankzij de sterke stijging van de prijzen van olie en gas.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 30.183,96 punten. De hoofdindex is deze maand al zo’n 7 procent gestegen sinds premier Yoshihide Suga begin september zijn vertrek aankondigde. Beleggers hopen dat zijn opvolger meer zal doen om de economie aan te jagen. De containervervoerders Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen en Mitsui OSK Lines kelderden tot ruim 13 procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron verloren tot dik 3 procent in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse chip- en techsector. De oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration stegen tot 4 procent.

De beurs in Shanghai toonde wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder en noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus. Beleggers verwerkten het nieuws dat Beijing maatregelen neemt om de stroomlevering aan huishoudens te garanderen en stroomstoringen te voorkomen. In grote delen van het land is sprake van een stroomtekort.

De economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en de Japanse bank Nomura schroefden daarnaast hun groeiverwachtingen voor de Chinese economie voor dit jaar terug vanwege de stroomtekorten in het land. Ook bleek dat de winstgroei van de Chinese industriƫle bedrijven in augustus voor de zesde maand op rij is vertraagd door de hogere grondstofprijzen, lokale coronavirusuitbraken en toeleveringsproblemen.

In Hongkong dikte de Hang Seng-index 1,7 procent aan. De noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande won 5,5 procent na berichten dat de Chinese centrale bank particuliere huiseigenaren in China zal beschermen bij een eventuele ondergang van het vastgoedconcern. Ook pompte de centrale bank opnieuw meer geld in het financiĆ«le systeem om schokken op te vangen. De toezichthouder van de bankensector in Hongkong verklaarde daarnaast dat de risico’s van een mogelijk faillissement van Evergrande “beheersbaar” zijn voor de banken in de stad.