Oliekartel OPEC verwacht hogere olievraag in komende twintig jaar

De vraag naar olie zal de komende twee decennia nog stijgen en een dominante energiebron blijven. Die verwachting spraken de landen van oliekartel OPEC uit, ondanks de waarschuwingen dat de vraag naar olie moet dalen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat laatste is onder andere de visie van het Internationaal Energieagentschap, dat waarschuwde dat klimaatdoelen niet gehaald zullen worden als de vraag naar olie niet snel wordt beperkt.

De vraag naar olie en de prijzen daalden vorig jaar sterk toen de coronapandemie de kop opstak. Maar beide zijn dit jaar weer opgeveerd nu de economie├źn zich herstellen van de crisis. Met name opkomende economie├źn zullen meer vraag hebben naar olie terwijl in rijkere landen de vraag wel zal afnemen per 2023, aldus een OPEC-rapport.

De vraag zal volgens de OPEC tussen 2020 en 2045 toenemen van 90,6 miljoen vaten per dag tot 108,2 miljoen vaten per dag. In vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de crisis, zal de vraag naar olie tegen 2045 met 8,2 miljoen vaten per dag stijgen.

Het OPEC-rapport komt op het moment dat de prijzen voor ruwe Brentolie voor het eerst in bijna drie jaar boven de 80 dollar per vat stegen als gevolg van de verwachte toename van de vraag en de bezorgdheid over een krap aanbod nu de wereld langzaam uit de crisis komt.

Het IEA, dat de ontwikkelde landen adviseert over energiebeleid, waarschuwde in mei dat alle toekomstige projecten voor fossiele brandstoffen moeten worden geschrapt als de wereld tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul wil bereiken. Ook is het schrappen van projecten nodig om enige kans te maken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.