Orderontvangst chipbedrijf ASMI ruim boven eigen verwachtingen

De orderontvangst van de Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) zal in het derde kwartaal aanzienlijk hoger uitkomen dan eerder werd verwacht. Dat zei ASMI in aanloop naar zijn beleggersdag, waarop investeerders worden bijgepraat over de strategie. Daarnaast kondigde ASMI aan in 2035 klimaatneutraal te willen zijn. In 2024 wil het bedrijf al volledig op duurzaam opgewekte stroom gaan werken.

ASMI profiteert van de wereldwijde chiptekorten en de omvangrijke investeringsplannen van grote chipproducenten om die tekorten tegen te gaan, wat dus de vraag naar de producten van ASMI stuwt. De onderneming uit Almere levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal had ASMI een prognose uitgesproken voor een orderontvangst in het derde kwartaal tussen de 510 miljoen tot 530 miljoen euro. De onderneming denkt nu dat dit bedrag boven de 600 miljoen euro zal uitkomen. In het tweede kwartaal gingen de orders ook al sterker omhoog dan het bedrijf zelf had gedacht.

ASMI gaf verder aan dat voor 2025 op een omzet wordt gemikt die tussen de 2,8 miljard en 3,4 miljard euro ligt. Ook wordt de productiecapaciteit van de fabriek van ASMI in Singapore verder vergroot om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Dit zou in 2023 klaar moeten zijn. Topman Benjamin Loh spreekt van sterke vooruitzichten voor ASMI.