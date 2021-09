Prijs Brentolie breekt door grens 80 dollar per vat

De prijs van een vat Brentolie is dinsdag gestegen tot meer dan 80 dollar, wat het hoogste niveau sinds oktober 2018 is. De olieprijzen lopen al enige tijd op door de sterke vraag vanwege het economisch herstel van de coronacrisis. Ook wordt gespeculeerd dat het aanbod op de oliemarkt steeds meer onder druk kan komen te staan omdat minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fossiele brandstofprojecten.

De prijs van een vat Brentolie (van 159 liter), de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa, steeg tijdens de beurshandel in Azië 1 procent tot 80,33 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (West Texas Intermediate) klom 1,1 procent tot 76,25 dollar per vat.

De stijgende olieprijzen gaan hand in hand met de sterk opgelopen gasprijzen. In Europa hebben de gasprijzen nieuwe recordniveaus bereikt en in het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs zorgen over tekorten aan gas nu het winterseizoen eraan komt.

Kenners denken dat de olieprijzen nog wel verder kunnen gaan stijgen. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland zijn de productie geleidelijk aan het verhogen door de grotere vraag. Zij hadden eerder de olieproductie nog scherp verlaagd vanwege de coronacrisis om zo de prijzen te stutten. Zakenbank Goldman Sachs denkt echter dat de productieverhogingen door de OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, de komende tijd niet voldoende zullen zijn om het krappe aanbod op de oliemarkt te verhelpen. De OPEC komt later op de dag met een rapport over de verwachtingen voor de wereldwijde olievraag.