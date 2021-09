Stevige minnen op Wall Street, vooral techsector onder druk

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Vooral de techsector stond onder druk. Dat was het gevolg van de oplopende rentestanden waardoor deze aandelen, die vooral gewaardeerd worden op de te verwachte groei, minder aantrekkelijk zijn. Verder bleek het vertrouwen van consumenten in de VS tot het diepste punt in zeven maanden tijd te zijn gedaald.

Techgraadmeter Nasdaq verloor 2,8 procent tot 14.546,68 punten. Daarmee was het de slechtste dag voor de graadmeter sinds maart. Maar ook de S&P 500 kende een stevige correctie. De brede graadmeter verloor dik 2 procent tot 4352,63 punten. De leidende Dow-Jonesindex deed het met een min van 1,6 procent tot 34.299,99 punten niet heel veel beter.

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve kondigde onlangs aan dat de eerste renteverhogingen al eind 2022 kunnen komen, wat eerder is dan aanvankelijk werd verwacht. Ook wordt het opkoopprogramma van de Fed, dat voor lage rentes zorgt, binnenkort afgebouwd. Het rendement op Amerikaanse obligaties stijgt ondertussen doordat de markten zich hierop voorbereiden.

Amazon verloor 2,6 procent ondanks een daverende release van zijn nieuwe multiplayergame New World dat op een gegeven moment het meest gespeelde spel was. Daarnaast wil Amazon met zijn slimme thermostaat de concurrentie aangaan met onder andere de Google Nest.

Verder bleef de aandacht uitgaan naar de oliesector. De olieprijzen deden een stap terug na de recente opmars. Dat had ook zijn weerslag op de waardering van grote olieconcerns als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips die nog wel op winst sloten. Maar eerder op de dag waren de winsten voor de fondsen aanzienlijk groter. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 74,78 dollar. Brentolie zakte 1 procent tot 78,51 dollar per vat.

Ford steeg op zijn beurt 1,2 procent. De autofabrikant steekt nog eens 11,4 miljard dollar in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Daarvoor werkt het concern samen met het Koreaanse SK Innovation, dat meewerkt aan nieuwe accufabrieken.

Pfizer kon op belangstelling rekenen. De farmaceut heeft samen met ontwikkelingspartner BioNTech (min 10 procent) aan de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA onderzoeksresultaten gepresenteerd over de werking van een coronavaccin bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Het aandeel verloor 1,2 procent.

De euro was 1,1685 dollar waard, tegenover 1,1682 dollar eerder op de dag.