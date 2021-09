Univé, Rabobank en Greenchoice gaan asbestdaken boeren saneren

Verzekeraar Univé, Rabobank en energiebedrijf Greenchoice gaan bij honderden boeren astbestdaken van stallen vervangen en zonnepanelen op de daken leggen. Dat is goed voor de duurzaamheid, maar boeren die ervan gebruik willen maken moeten hun dak dan wel voor twintig jaar in bruikleen geven aan Univé. De opbrengsten van de opgewekte groene stroom gaan dus niet naar de boer.

Volgens de coöperatieve verzekeraar ligt er naar schatting nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken op Nederlandse bedrijfspanden. “Dat is niet alleen ongezond voor de omgeving maar dit soort asbesthoudende bedrijfspanden zijn ook steeds moeilijker verzekerbaar”, legt een woordvoerster uit. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, kan zo’n astbestdak heel veel schade veroorzaken.

Om eventuele problemen voor te zijn, hebben de partijen besloten om zelf in de buidel te tasten. Met het initiatief zijn naar schatting miljoenen euro’s gemoeid. Die hopen de initiatiefnemers uiteindelijk weer terug te verdienen. Een deel van de opbrengst wordt dan ook weer gestoken in verdere verduurzaming. Er is al een proef gehouden en die was volgens de partijen succesvol.

Rabobank is betrokken om Univé te helpen met de financiering en Greenchoice regelt de afname van de stroom. Samen willen ze eind volgend jaar minstens vijfhonderd bedrijfspanden hebben aangepakt. De daken van de boeren kunnen in de toekomst dan tienduizenden huishoudens helpen verwarmen en verlichten.