Beurzen Wall Street tonen herstel na verlies dag eerder

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, na de zware koersverliezen een dag eerder. Met name in de technologiesector gingen de koersen op dinsdag hard omlaag vanwege de oplopende rentestanden waardoor techaandelen, die vooral gewaardeerd worden op de te verwachte groei, minder aantrekkelijk zijn. De techfondsen op Wall Street laten nu weer enig herstel zien van die klappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 34.436 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4378 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 14.670 punten. Een dag eerder kelderde de Nasdaq nog 2,8 procent, wat het grootste dagverlies was sinds maart. De andere hoofdgraadmeters werden tot 2 procent lager gezet.

Zwaarwegende techfondsen als Apple, Amazon, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet boekten winsten tot 1,5 procent. Netflix klom 3,4 procent. De videostreamingdienst neemt de ontwikkelaar van videogames Night School Studio, de ontwikkelaar van avonturenspel Oxenfree, over. Eerder dit jaar werd al bekendgemaakt dat Netflix naast series, documentaires en films ook videospelletjes wil gaan aanbieden.

De oliefondsen moesten een stapje terug doen vanwege de lagere olieprijzen. Een dag eerder wist de oliesector zich nog te onttrekken aan de malaise op Wall Street, hoewel de winsten tegen het einde van de dag wel voor een groot deel werden ingeleverd. Grote maatschappijen als ExxonMobil en ConocoPhillips gingen tot 0,7 procent omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 74,65 dollar en Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 78,26 dollar per vat.

Vliegtuigbouwer Boeing werd 4,2 procent duurder. China heft het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX mogelijk aan het einde van dit jaar op. Dit model werd sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes in korte tijd. De meeste landen vliegen er alweer mee, maar China nog niet. Boeing heeft een testvlucht met de 737 MAX in China met succes afgerond.

Chipbedrijf Micron Technology daalde 0,9 procent na tegenvallende vooruitzichten. Discountwinkelketen Dollar Tree won dik 13 procent aan waarde na een vergroting van zijn aandeleninkoopprogramma. De euro was 1,1637 dollar waard, tegenover 1,1682 dollar een dag eerder.