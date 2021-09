Kamer wil dat kabinet ook bedrijven buiten nachthoreca hulp biedt

De Tweede Kamer wil dat ondernemers die nog altijd zwaar lijden onder de coronacrisis, actief gewezen worden op de mogelijkheid om in het vierde kwartaal nog hulp te krijgen bij het betalen van hun vaste lasten. Ook als zij geen uitbater zijn van een nachtclub of discotheek. Het demissionaire kabinet roept deze bedrijven juist op geen beroep te doen op de regeling voor de nachthoreca.

Nu de meeste coronamaatregelen zijn verdwenen, wil het kabinet stoppen met de subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. Ze staan een gezonde werking van de economie en arbeidsmarkt in de weg omdat ze bedrijven op de been houden die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Mensen blijven daardoor hangen in banen die op termijn niet te redden zijn, terwijl in andere sectoren grote personeelstekorten zijn.

Voor de nachthoreca maakt het kabinet een uitzondering. Door de verplichte nachtelijke sluiting is daar nog sprake van een tijdelijke omzetderving. Bedrijven die minstens de helft van hun inkomsten kwijt zijn, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Kamerleden noemen de reisbranche, touringcar- en taxibedrijven als voorbeelden van bedrijfstakken die het ook nog steeds erg zwaar hebben. Maar de problemen van die groep zijn structureler van aard, zegt economieminister Stef Blok. Zij zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen.

Blok erkent wel dat de regeling voor de nachthoreca zo is vormgegeven dat alle bedrijven met minimaal 50 procent omzetverlies ervoor in aanmerking komen. Het bleek niet mogelijk een uitvoerbare regeling op te tuigen die specifiek op die ene sector was gericht. Het kabinet wil ondernemers vragen er alleen gebruik van te maken als zij ook echt last hebben van de nachtsluiting van de horeca. Het kan volgens Blok wel jaren duren voordat de omzet in bijvoorbeeld de reisbranche weer op het oude niveau komt.

Maar de Kamer heeft daar geen boodschap aan. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen, een partijgenoot van Blok, wil dat de communicatie wordt aangepast. Zijn voorstel krijgt al steun van D66, CDA, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP en kan daarmee rekenen op een ruime meerderheid.