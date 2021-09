Centrale bankiers: tekorten belangrijkste beperking herstel

Acute knelpunten in de toeleveringsketen jagen de inflatie aan en remmen het herstel uit de coronacrisis af. Dat zeiden verschillende centrale bankiers tijdens het slot van het jaarlijks door de Europese Centrale Bank (ECB) georganiseerde forum in het Portugees Sintra.

Christine Lagarde, de baas van de ECB, noemde de onzekerheid rond de aanvoerproblemen een bedreiging voor de groei. “Hoe lang het zal duren voordat die knelpunten zijn opgelost en verdwenen, valt nog te bezien”, zei ze. Ook haar Amerikaanse collega Jerome Powell van de Federal Reserve, die via een onlineverbinding deelnam, zei dat de knelpunten de inflatie langer dan voorzien op een hoog niveau houdt.

In de Verenigde Staten werd het leven voor huishoudens in juli in doorsnee 4,2 procent duurder. Dat is ver boven de Fed-doelstelling van 2 procent. De tekorten aan grondstoffen en belangrijke onderdelen zoals chips die bedrijven wereldwijd hebben getroffen, worden “niet beter”, zei Powell. Hij wees er daarbij op dat de problemen ook volgend jaar kunnen aanhouden.

Ook de gouverneur van de Britse centrale bank, Andrew Bailey, waarschuwde dat de voorraadtekorten ” een rem op de economie” zetten. Voor de Britten is het de uitdaging voor de komende maanden om “door deze periode van ongelijke groei te komen”. Bailey wees erop dat de problemen geen “gemeenschappelijke oorzaak” hebben. Ze kunnen volgens hem ook niet opgelost worden door wijzigingen in het beleid van de centrale bank.

In het Verenigd Koninkrijk zorgt een tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de nasleep van de brexit ook tot schaarste aan brandstof en voedsel. Daardoor staan er rijen bij benzinestations en kampen supermarkten met lege schappen. Ondertussen is het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, een belangrijke onderdeel in auto’s en elektrische consumentengoederen, nog groter geworden. Dat kwam ook door sluitingen van fabrieken in met name AziĆ« vanwege het coronavirus. Dat verergerde de problemen in de leveringsketen.