China heft vliegverbod Boeing 737 MAX mogelijk eind dit jaar op

China heft het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX waarschijnlijk aan het einde van 2021 op, denkt vliegtuigfabrikant Boeing. Dit model werd sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes in korte tijd. De meeste landen vliegen er alweer mee, maar China nog niet.

Boeing heeft een testvlucht met de 737 MAX in China met succes afgerond. Boeing hoopt hiermee het vertrouwen terug te winnen van de Chinezen om de 737 MAX weer te laten vliegen. De directeur van Boeing in China, Sherry Carbary, verwacht dat het vliegverbod voor het type rond november wordt opgeheven. Maar de Civil Aviation Administration of China (CAAC) heeft het laatste woord.

De relatie tussen Boeing en China is ook gespannen door de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Carbary zegt hierover dat “onze twee regeringen op dit moment een aantal concurrentieproblemen hebben over een paar gevoelige kwesties en dat de twee landen die moeten oplossen”.

De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo zei dinsdag dat de Chinese regering haar binnenlandse luchtvaartmaatschappijen verhindert om voor “tientallen miljarden dollars” Boeing-vliegtuigen te kopen.