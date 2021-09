Chipmachinefabrikant ASML verwacht sterke groei komende jaren

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML verwacht de komende jaren sterk te groeien door de grote vraag naar computerchips en machines om die te maken. Dat meldde ASML in aanloop naar zijn beleggersdag, waarop aandeelhouders en investeerders worden bijgepraat over de strategie. Vanwege de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen in uitbreiding van de capaciteit, waar ASML volop van profiteert.

De onderneming uit Veldhoven denkt dat de jaarlijkse omzet in 2025 uit kan komen tussen de 24 miljard tot 30 miljard euro. In 2020 zette ASML een omzet in de boeken van 14 miljard euro. Voor de periode van 2020 tot en met 2030 denkt het bedrijf dat de omzet jaarlijks met ongeveer 11 procent kan toenemen. Het concern is bezig om samen met toeleveringspartners de capaciteit te verbeteren en te vergroten om aan die toekomstige vraag te voldoen.

ASML krijgt bijvoorbeeld veel bestellingen voor zijn hypermoderne EUV-machines. Met die zeer gespecialiseerde machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De apparaten kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk en zijn zo groot als een bus. ASML levert ook minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips en ondersteunende diensten zoals software-updates om bestaande machines efficiƫnter te maken.

In het persbericht schrijft ASML ook dat het de komende jaren veel geld wil blijven uitkeren aan de aandeelhouders door verhoging van het dividend en de inkoop van eigen aandelen. Momenteel werkt ASML aan een aandeleninkoopprogramma van 9 miljard euro dat loopt tot eind 2023.