Economisch vertrouwen eurozone neemt licht toe

Het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economie van de eurozone is deze maand licht gestegen. Volgens onderzoek van de Europese Commissie was sprake van groter vertrouwen bij consumenten. Consumenten zijn positiever geworden over de economische omstandigheden en meer bereid grotere aankopen te doen.

Ook in de bouwsector ging het vertrouwen omhoog. In de dienstensector en de detailhandel nam het vertrouwen af. In de industrie bleef die onveranderd op bijna een recordniveau. Het economisch vertrouwen ligt inmiddels hoger dan voor de coronapandemie. Vorig jaar kelderde het vertrouwen nog.

De graadmeter die het economisch vertrouwen in het eurogebied meet, steeg een fractie. De index voor de gehele Europese Unie bleef stabiel. Binnen de grootste economieƫn van de EU steeg het vertrouwen in Duitsland, Spanje en ook Nederland. In Italiƫ en Frankrijk zwakte het vertrouwen af.