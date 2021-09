H&M biedt zich aan voor merchandise van popartiesten

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) wil een slaatje slaan uit de merchandise van popartiesten. De onderneming, die eerder samenwerkte met sterren als The Weeknd en Madonna, biedt aan wereldwijd de merchandise van artiesten te runnen. Daarvoor heeft H&M zijn nieuwe Creator Studio opgericht.

De wereldwijde markt voor officiƫle merchandise en andere diensten waarvoor een licentie nodig is, was in 2019 goed voor een omzet van 293 miljard dollar, berekende brancheorganisatie Licensing International. H&M zou graag een groter aandeel op die markt willen veroveren. Kleding wordt door H&M alleen gedrukt en verkocht als het door fans is besteld. Daarmee is ook het financiƫle risico voor artiesten beperkt.

H&M sloot al een overeenkomst met het Zweedse Doors, een onlineplatform dat artiesten in staat stelt onlineconcerten vorm te geven en te streamen. Ook is het via het platform mogelijk met fans te communiceren en de kaartverkoop en royalty’s te beheren. De verkoop van kleding via de fanstore van H&M biedt muzikanten volgens het kledingbedrijf een nieuwe bron van inkomsten