Holland Casino en Nederlandse Loterij krijgen online gokvergunning

Holland Casino en de Nederlandse Loterij, bekend van bijvoorbeeld de Staatsloterij en Lotto, hebben van de Kansspelautoriteit vergunningen gekregen om vanaf vrijdag legaal online kansspellen aan te gaan bieden. Ze zijn daarbij gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan.

Ook de bedrijven FPO Nederland, NSUS Malta, Play North, Tombola, Hillside (New Media Malta), Bingoal Nederland, Betent en LiveScore Malta hebben vergunningen gekregen.

Op dit moment is het nog illegaal om online kansspelen aan te bieden in Nederland. Wie op het internet wilde gokken was dus aangewezen op sites die niet onder toezicht van de Kansspelautoriteit staan. Maar door nieuwe wetgeving komt hier per 1 oktober verandering in.

Begin april dienden 29 bedrijven een vergunningsaanvraag in bij de toezichthouder. Tien bedrijven krijgen nu als eerste goedkeuring voor het aanbieden van onlinekansspelen. De aanbieders moeten voldoen aan strenge voorwaarden rond toezicht en regelgeving om het risico op gokverslaving zoveel mogelijk te beperken. Ook witwassen moet worden voorkomen. De aanbieders moeten ook kansspelbelasting betalen. Daarnaast is er een minimumleeftijd van achttien jaar en mag reclame voor kansspelen op internet niet misleidend zijn of leiden tot excessief gokgedrag.

Verschillende grote internationale aanbieders van onlinekansspelen moeten nog wel wachten op een vergunning om legaal actief te kunnen worden in Nederland. Zij hebben in het verleden illegaal onlinegokken aangeboden op de Nederlandse markt. De Kansspelautoriteit heeft daarvoor boetes opgelegd.

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen actief met gokken online. Die markt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om poker, roulette, blackjack, speelautomaten en sportweddenschappen. Overigens zou het aantal mensen met gokverslavingsproblemen verhoudingsgewijs klein zijn.

Voorzitter René Jansen van de Kansspelautoriteit is blij dat de onlinegokmarkt nu legaal wordt geopend. Volgens hem heeft de autoriteit omvangrijke voorbereidingen gedaan om te zorgen dat er goed toezicht is op de aanbieders van onlinekansspellen en het voorkomen van gokverslaving en witwassen.