Obilgatiehouders hebben nog geen geld gezien van Evergrande

Verschillende obligatiehouders hebben nog altijd geen geld ontvangen van de financieel geplaagde projectontwikkelaar Evergrande. Verschillende investeerders die rentebetalingen tegoed hebben van het concern zeggen tegen persbureau Bloomberg een paar uur voor het verstrijken van de betalingstermijn nog geen dollar te hebben ontvangen.

Evergrande is voor donderdag ruim 45 miljoen dollar aan rente verschuldigd op de obligatie die in 2024 afloopt. Er is volgens de obligatie-afspraken een aflossingsvrije periode van 30 dagen voordat een gemiste betaling op die obligatie een wanbetaling zou worden. De ontwikkelaar met de grootste schuldenlast ter wereld, omgerekend 260 miljard euro, zou vorige week ook al een betaling hebben gemist. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde daarop de kredietwaardigheid van de ontwikkelaar naar de junkstatus.

De dreiging van een faillissement van Evergrande houdt wereldwijd investeerders in de ban. Door de problemen bij het bedrijf is de rente op Chinese bedrijfsobligaties in dollars met een junkrating gestegen tot ongeveer 15 procent. Dat is het hoogste niveau in tien jaar.

De Chinese toezichthouder voor de woningbouw heeft ondertussen het toezicht op de bankrekeningen van Evergrande opgevoerd. De autoriteit wil er zeker van zijn dat het geld van Evergrande wordt gebruikt voor de voltooiing van woningbouwprojecten en dat het niet wordt gebruikt om schuldeisers te betalen.

Tegelijkertijd hebben financiële toezichthouders in Beijing de ontwikkelaar de opdracht gegeven om zich te concentreren op de voltooiing van onvoltooide woningen en de terugbetaling van individuele investeerders. Tegelijkertijd moet Evergrande zien te voorkomen dat het met de rentebetaling op de dollarobligaties op korte termijn in gebreke blijft, zo luiden de instructies.