Rolls-Royce wil in 2030 volledig elektrisch auto-aanbod

Rolls-Royce wil rond 2030 alleen nog elektrische auto’s bouwen en verkopen. Het luxe automerk van BMW voert op dit moment testritten uit met de eerste volledig elektrische auto die het bedrijf in massaproductie wil nemen. Naar verwachting is dit model, dat de naam Spectre krijgt, in het laatste kwartaal van 2023 te koop.

Automerk na automerk kondigt aan binnen afzienbare tijd alleen nog maar elektrische modellen te willen verkopen. Dat is in de Europese Unie ook nodig, want in 2035 mogen geen nieuwe auto’s met benzine- of dieselmotoren meer worden verkocht in het landenblok.

Het Duitse moederbedrijf BMW, waar ook Mini onder valt, kondigde in maart aan dat in 2030 de helft van alle verkochte auto’s elektrisch moet zijn. Ook concurrent Volkswagen denkt dat in dat jaar één op de twee auto’s die het verkoopt elektrisch zal zijn. Luxedochter Audi stopt in 2033 met de productie van auto’s met verbrandingsmotoren. De Zweedse automaker Volvo Cars wil in 2030 alleen nog maar elektrische modellen op de markt brengen.

Voor Rolls-Royce is de Spectre niet het eerste avontuur met elektrische modellen. Het bedrijf onthulde in 2011 al een volledig elektrische versie van de Phantom, maar die ging nooit in massaproductie. Voordat de Spectre in de verkoop gaat, wil Rolls-Royce 2,5 miljoen kilometer aan testritten hebben uitgevoerd, wat gelijkstaat aan zo’n 400 gebruiksjaren.