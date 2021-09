Wall Street overwegend hoger ondanks zorgen over schuldenplafond

De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag in een wisselvallige sessie overwegend wat herstel getoond na de uitverkoop een dag eerder. Aanvankelijke winsten werden wat minder na opmerkingen van Jerome Powell, de baas van de Federal Reserve. Die uitte zijn bezorgdheid over het aanhoudende debat over het schuldenplafond in Washington. Techgraadmeter Nasdaq sloot wel lager.

In Washington blijft het getouwtrek over de financiering van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden, terwijl de deadline op vrijdag nadert. Daardoor neemt de bezorgdheid over de Amerikaanse kredietwaardigheid en mogelijke shutdowns van overheidsinstellingen toe. Volgens kenners is er geen andere keuze dan het schuldenplafond te verhogen.

Powell, die ook sprak op een evenement van de Europese Centrale Bank, uitte daar zijn frustratie over aanhoudende problemen met de toeleveringsketen. Daardoor kan de inflatie langer dan verwacht hoog blijven.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 34.390,72 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4359,46 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verspeelde een eerdere winst en verloor 0,2 procent tot 14.512,44 punten. Zwaarwegende techfondsen als Amazon, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet zagen gedurende de sessie eerdere winsten ofwel in zijn geheel ofwel deels verdampen, wat uiteindelijk op de graadmeters drukte.

Netflix klom 2,6 procent. De videostreamingdienst neemt de ontwikkelaar van videogames Night School Studio, de ontwikkelaar van avonturenspel Oxenfree, over. Eerder dit jaar werd al bekendgemaakt dat Netflix naast series, documentaires en films ook videospelletjes wil gaan aanbieden.

Vliegtuigbouwer Boeing werd 3,2 procent duurder. China heft het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX mogelijk aan het einde van dit jaar op. Daarnaast verzekerde het concern zich van een verlening van een groot Amerikaans defensiecontract. Chipbedrijf Micron Technology daalde 2 procent na tegenvallende vooruitzichten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 74,58 dollar en Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 78,45 dollar per vat. De euro was 1,1591 dollar waard, tegenover 1,1613 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Daarmee steeg de Amerikaanse munt tot het hoogste niveau sinds november vorig jaar.