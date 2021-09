Wereldwijde vraag luchtvrachtvervoer verder gestegen in augustus

De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in augustus opnieuw toegenomen dankzij het economische herstel van de coronacrisis. Dat meldde de internationale brancheorganisatie IATA. Wel nam de vraag wat minder sterk toe dan in juli.

Volgens IATA steeg de vraag, gemeten in zogeheten vrachttonkilometers, vorige maand met 7,7 procent vergeleken met augustus 2019. Vanwege de grote impact van de coronapandemie op de sector vorig jaar maakt IATA de vergelijking met de situatie van voor de crisis. In juli steeg die met 8,8 procent.

In alle regio’s nam de vraag toe, met uitzondering van Zuid-Amerika. De sterkste groei kwam voor rekening van Afrika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten.

“De luchtvrachtsector had opnieuw een sterke maand in augustus”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een verklaring. Walsh stelt dat de economische indicatoren wijzen op een sterk piekseizoen later dit jaar.