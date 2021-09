AEX in het groen op laatste dag woelige beursmaand september

De Amsterdamse AEX-index koerst donderdag af op een positief einde van de woelige beursmaand september. De chipbedrijven ASML en ASMI werden daarbij weer opgepikt na de zware koersdruk in de chip- en techsector eerder deze week. Ook de aandelen van staalconcern ArcelorMittal en bierbrouwer Heineken waren op de laatste dag van september gewild bij beleggers.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 779,98 punten. De AEX brak deze maand voor het eerst in de geschiedenis door de 800 punten heen, maar viel daarna snel terug tot 772 punten. De graadmeter stevent af op een maandverlies van 0,9 procent.

De MidKap klom 0,4 procent tot 1071,74 punten. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent. De beurs in Parijs won 0,2 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,3 procent. De groei van de Britse economie viel in het tweede kwartaal aanzienlijk hoger uit dan eerder gemeld.

Chipmachinemaker ASML toonde wat herstel na het koersverlies een dag eerder en won 1,3 procent. Het bedrijf verhoogde woensdag tijdens zijn beleggersdag de omzetverwachting voor de komende jaren. Chiptoeleverancier ASMI klom 1,6 procent, terwijl sectorgenoot Besi 1,2 procent verloor. Heineken en ArcelorMittal wonnen 1,6 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD klom 1,2 procent na een kleine overname in China.

In de MidKap steeg PostNL 2,1 procent. De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský, eigenaar van voetbalclub Sparta Praag, heeft zijn belang in het postbedrijf uitgebreid tot 15 procent. Air France-KLM (min 5,4 procent) zette de daling voort. Woensdag verloor de luchtvaartcombinatie al 3,5 procent. Arcadis won 0,8 procent. Het advies- en ingenieursbureau richt een speciale divisie op die zich bezig gaat houden met duurzame dienstverlening.

Ajax zakte 1,6 procent. De beursgenoteerde voetbalclub sloot het door de coronapandemie getroffen seizoen af met een verlies van dik 8 miljoen euro. In Brussel kelderde het Belgische supermarktconcern Colruyt bijna 8 procent na een verlaging van de winstverwachting voor dit jaar. In Stockholm leverde Hennes & Mauritz (H&M) een eerdere winst weer in en daalde 1,2 procent. De Zweedse kledingketen zag de winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbelen dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen.

De euro was 1,1597 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 75,07 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 78,77 dollar per vat.