Beurshandel in teken groeicijfer Amerikaanse economie

Op de Amsterdamse beurs letten beleggers donderdag vooral op de nieuwe schatting van de groei van de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld. Eerder op dag bleek al dat de omvangrijke industrie in China deze maand voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie in februari 2020 is gekrompen. De Chinese dienstensector liet in september wel weer groei zien na een krimp in augustus.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei 0,3 procent in de min.

Evergrande zakte bijna 5 procent in Hongkong. Verschillende obligatiehouders hebben nog altijd geen geld ontvangen van de financieel geplaagde Chinese projectontwikkelaar. Het bedrijf moest voor donderdag ruim 45 miljoen dollar aan rente betalen op een obligatielening die in 2024 afloopt. Vorige week miste het concern ook al een rentebetaling.

Op het Damrak maakte IMCD een kleine overname bekend. De Chinese divisie van de chemicaliƫndistributeur koopt Aquatech, een Chinese specialist in coatingoplossingen op waterbasis. Een overnamesom werd niet gegeven. Het bedrijf behaalde in 2020 een omzet van omgerekend 6,7 miljoen euro.

Arcadis kondigde aan een nieuwe adviesdienst voor mondiale duurzaamheid te hebben opgezet. Het advies- en ingenieursbureau wil daarmee zijn kennis beter inzetten op het gebied van klimaatverandering.

Ajax kwam nog met cijfers. De beursgenoteerde voetbalclub sloot het seizoen 2020-2021 af met een verlies van 8,1 miljoen euro. Een seizoen eerder werd nog een winst van bijna 21 miljoen euro geboekt. Volgens de club heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de resultaten. Ook voor het huidige boekjaar waarschuwt Ajax dat het resultaat negatief kan uitpakken.

De Europese beurzen veerden woensdag wat op na de zware verliezen op dinsdag. De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 775,84 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent. Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent en de brede S&P 500 klom 0,2 procent. Techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1596 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 75,45 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 78,25 dollar per vat.