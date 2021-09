Franse inflatie op hoogste niveau in bijna tien jaar

De Franse inflatie is op het hoogste niveau in bijna tien jaar tijd uitgekomen. Dat kwam vooral doordat huishoudens in de tweede economie van de eurozone geconfronteerd werden met fors hogere energieprijzen. Daarnaast werden diensten in doorsnee ook duurder.

De inflatie kwam op jaarbasis uit op 2,7 procent, tegen 2,3 procent een maand eerder, meldde het Franse statistiekbureau INSEE. Kenners hadden in doorsnee op een geldontwaarding van 2,8 procent gerekend. Het cijfer van donderdag betekent de sterkste inflatie sinds december 2011.

Verschillende centrale banken over de hele de wereld hebben zorgen over het effect van de recente stijging van de inflatie, die een rem zet op de economische groei, genuanceerd. De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, benadrukte eerder deze week tijdens een ECB-forum andermaal dat de grote prijsstijgingen goeddeels van tijdelijke aard zijn. Die mening wordt gedeeld door de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell.

De gouverneur van de Franse centrale bank, Francois Villeroy de Galhau, is al even optimistisch. Hij legde ook de link tussen de prijsstijgingen en het huidige sterke economische herstel.

De Franse president Emmanuel Macron zal evengoed op zijn hoede zijn voor de publieke opinie over de prijsstijgingen enkele maanden voor de Franse presidentsverkiezingen. Daarbij zal hij het protest van de ‘gele hesjes’ die in eerste instantie klaagden over te hoge brandstofkosten, maar uitgroeiden tot een nationale protestbeweging, nog vers in het geheugen hebben.

Ondertussen hebben de Europese regeringen toegezegd miljarden uit te geven om de impact van de stijgende energieprijzen voor de armste gezinnen te verzachten. De Franse premier Jean Castex zal donderdag de steun van de Franse regering toelichten tijdens een toespraak op televisie.