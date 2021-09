KPMG: recordaantal bedrijfsfusies en overnames in Nederland

Het aantal fusies en overnames van bedrijven in Nederland is in de eerste helft van dit jaar naar een record gestegen. Volgens advies- en accountantskantoor KPMG steeg dat aantal in vergelijking met vorig jaar met 55 procent naar 495 bedrijfsovernames en fusies.

De totale waarde die daarmee was gemoeid ging met 225 procent omhoog naar 65 miljard euro. Het samengaan van RTL Nederland en Talpa Networks was volgens KPMG een van de meest spraakmakende fusies in de eerste helft van 2021. Maar er waren ook veel overnamedeals waarbij investeringsmaatschappijen betrokken waren.

De wereldwijde markt voor fusies en overnames steeg met 42 procent tot 11.756 deals, met een gezamenlijke waarde van bijna 2,6 biljoen dollar. De hoogste waarde qua overnames en fusies komt voor rekening van de Noord-Amerikaanse markt met een bedrag van 1200 miljard euro. Naar verwachting zal 2021 eindigen met een nieuw wereldwijd record aan fusie- en overnameactiviteiten, aldus KPMG.