Nikkei licht lager na krimp Chinese industrie

De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag licht omlaag. Beleggers verwerkten onder meer een onverwachte krimp van de Chinese industrie. Ook werd nog gereageerd op het nieuws dat de Japanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida de nieuwe partijleider wordt van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP).

Kishida wordt door zijn verkiezingswinst vrijwel zeker ook de opvolger van premier Yoshihide Suga, die zich niet verkiesbaar stelt bij de parlementsverkiezingen later dit jaar. Kishida, een voormalig bankier uit Hiroshima, staat bekend als een gematigd politicus en beleggers zijn vooral benieuwd wat hij gaat doen om het herstel van de coronacrisis verder aan te jagen.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de min op 29.452,66 punten. Techinvesteerder SoftBank en chipapparatuurmaker Tokyo Electron, twee zwaargewichten in de index, verloren rond 3 procent. De spoorwegbedrijven waren in trek door het opheffen van de noodtoestand die in delen van Japan nog van kracht was vanwege de coronapandemie. East Japan Railway, West Japan Railway en Central Japan Railway stegen tot bijna 4 procent door de hoop dat de vraag naar treinreizen weer aantrekt.

De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 0,6 procent in. Evergrande zakte 5 procent in Hongkong. Verschillende obligatiehouders hebben nog altijd geen geld ontvangen van de financieel geplaagde Chinese projectontwikkelaar. Het bedrijf moest voor donderdag ruim 45 miljoen dollar aan rente betalen op een obligatielening die in 2024 afloopt. Vorige week miste het concern ook al een rentebetaling. Woensdag schoot het aandeel Evergrande nog omhoog door het nieuws dat het noodlijdende bedrijf een belang in een Chinese bank heeft verkocht.

De beursgraadmeter in Shanghai won 0,8 procent ondanks een tegenvallend cijfer over de Chinese industrie. Uit gegevens van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in september is gekrompen. Het was de eerste krimp sinds februari vorig jaar. De sector kampt onder meer met de hogere grondstofkosten en stroomtekorten. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit, die hun eigen gegevens bijhouden, liet de Chinese industrie deze maand juist geen krimp meer zien, na de krimp in augustus. De activiteit in de dienstensector liet volgens Beijing daarentegen in september weer groei zien na een krimp een maand eerder.