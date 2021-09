Opelfabriek gaat tot begin 2022 dicht vanwege chiptekort

Automerk Opel gaat een fabriek in Duitsland tot begin volgend jaar sluiten vanwege het grote gebrek aan computerchips waarmee de autosector al langere tijd worstelt. De fabriek in Eisenach in de deelstaat Thüringen sluit volgende week de deuren.

Opel is onderdeel van autoconcern Stellantis, waar ook merken als Citroën, Peugeot en Fiat onder vallen. Een woordvoerder van Opel spreekt van een buitengewone situatie door de chiptekorten, waardoor de productie moet worden aangepast. In Eisenach wordt de Opel Grandland gebouwd. Er werken circa 1300 werknemers, die met verlof worden gestuurd.

De locatie in Eisenach moest in augustus het werk ook al onderbreken door de tekorten aan halfgeleiders. Ook andere grote Duitse autoproducenten waaronder Volkswagen en Daimler hebben productielijnen moeten stilleggen vanwege die tekorten.