PostNL steekt 80 miljoen euro in verduurzaming

Post- en pakketbedrijf PostNL steekt in de komende twee jaar zo’n 80 miljoen euro in het verder verduurzamen van de activiteiten. De onderneming wil tegen 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux in de zogeheten ‘laatste kilometer’ uitstootvrij bezorgen. Daarvoor zet het bedrijf onder andere in op meer elektrische bestelauto’s.

Ook wordt het geld gestoken in het vervangen van diesel door alternatieve brandstoffen, zoals biogas of hernieuwbare diesel. Daarnaast investeert PostNL in het aanleggen van laadinfrastructuur en het plaatsen van zonnepanelen.

Volgens PostNL wordt op dit moment 20 procent van de brieven en pakketten bij de mensen in de straat uitstootvrij bezorgd. De groene cijfers komen vooral op het conto van postbodes die op de fiets of lopend brieven bezorgen. Bij de post is 90 procent van de bezorging in de laatste kilometer duurzaam.

Nu al heeft PostNL 1300 elektrische voertuigen die post en pakketten tot aan de voordeuren kunnen bezorgen. Dit aantal zal de komende jaren fors groeien, aldus het bedrijf. Verder wordt ingezet op slimmere verpakkingen zodat er minder lucht wordt vervoerd. Ook moet het bezorgen en retourneren van pakketten beter worden afgestemd om het aantal gereden kilometers terug te dringen.

Verder rijdt meer dan 30 procent van het groot transport op alternatieve brandstoffen. Dat moet in 2030 zeker 90 procent zijn. Tot het moment dat het wagenpark volledig CO2-neutraal is, belooft PostNL de CO2-uitstoot te compenseren.

PostNL had in augustus al bekendgemaakt dat het 450 miljoen euro zou investeren in de komende jaren. Dat geld wordt onder meer gebruikt om het aantal pakketautomaten uit te breiden. Ook worden het netwerk en de capaciteit sneller vergroot. Ook is er geld nodig voor verdere digitalisering. De nu genoemde 80 miljoen euro is onderdeel van dat bedrag.