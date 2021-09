Verzekeraars vinden Geldwijzer te negatief over hun klimaatbeleid

Verzekeraars kunnen zich absoluut niet vinden in de relatief lage beoordeling die zij in de Eerlijke Geldwijzer krijgen voor hun klimaatplannen. Het rapport, dat zeer kritisch is over het klimaatbeleid van Nederlandse financiële instellingen, doet volgens het Verbond van Verzekeraars “geen recht” aan hun inspanningen op dit terrein.

“Verzekeraars doen juist heel veel door het verantwoord beleggingsbeleid over klimaat alsmaar aan te scherpen”, reageert de brancheorganisatie. De sector onderschrijft het Nederlandse Klimaatakkoord en de verzekeraars hebben toegezegd dat ze in 2022 met concrete actieplannen komen om klimaatvriendelijker te worden. Ook de banken en de pensioenfondsen zijn daarmee bezig voor volgend jaar, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan.

De Eerlijke Geldwijzer is opgesteld door Profundo, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Opdrachtgevers zijn Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. In de editie die donderdag is verschenen haalden verzekeraars gemiddeld een 4 als rapportcijfer voor hun klimaatbeleid.

Zorgverzekeraars, die geen lid zijn van het Verbond, scoren slecht en trekken het gemiddelde omlaag. Twee verzekeringsbedrijven scoorden een voldoende: Athora haalde met een 8,4 zelfs de tweede plaats van best presterende bedrijven uit de lijst van in totaal 27 instellingen, die wordt aangevoerd door de Volksbank. ASR kreeg voor zijn klimaatinspanningen een 6 van de onderzoekers. Achmea (5,1), Aegon (3,3), Allianz (4,8) en Nationale-Nederlanden (4,7) scoorden onvoldoendes.

De brancheorganisatie wijst er verder op dat verzekeraars onder meer een grote rol spelen bij het stimuleren van groene daken en het mogelijk maken van duurzame woningprojecten. Eerder dit jaar sloot de sector een partnerschap met het KNMI en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU om “samen de strijd aan te gaan tegen (de gevolgen van) klimaatverandering”.