Werkgevers: aanpak krapte arbeidsmarkt door meer uren te werken

In tegenstelling tot de vakbonden ziet werkgeversvereniging AWVN juist wel heil in een langere werkweek om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ook moeten meer mensen die nu nog aan de kant staan aan het werk geholpen worden, onder wie veel mensen met een migratie-achtergrond, en werkenden moeten niet te snel uitstromen.

Donderdag presenteert AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, een visie op de arbeidskrapte. Algemeen directeur Raymond Puts licht in het FD en NRC al een tipje van de sluier op. Hij spreekt daarin tegen dat het verhogen van de lonen een oplossing is voor de problemen op de arbeidsmarkt, waarvoor vakbond FNV pleit.

Tegen NRC zegt Puts dat het verhogen van de lonen ‘het slechtste is wat je kunt verzinnen’ tegen de personeelstekorten. “Het klinkt misschien aantrekkelijk als iedereen 10 procent meer verdient, maar daarmee heb je in Nederland niet opeens 10 procent meer mensen op de werkvloer.”

Volgens Puts moeten de 1 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan, aan het werk geholpen worden. Veel van hen zijn mensen met een migratie-achtergrond, zegt hij. “Hun perspectief op een baan is op het ogenblik niet veel beter dan dat van mensen met een beperking. Daar zit dus veel potentie, want een deel van die groep kan bij wijze van spreken morgen al aan de slag”, aldus Puts in het FD.

Ook moeten mensen niet te snel uitstromen, stelt Puts. En de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), waar sinds begin dit jaar gebruik van kan worden gemaakt, helpt daar volgens hem niet bij.