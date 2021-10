AEX omlaag na zware verliezen New York en Tokio

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies aan de handelsdag begonnen. Zorgen over de oplopende inflatie hebben markten wereldwijd in hun greep. De beurzen in New York en Tokio gingen eerder ook al hard onderuit.

Te sterke prijsstijgingen zouden het economisch herstel van de coronacrisis kunnen remmen. Bovendien maken ze aandelen relatief onaantrekkelijk, omdat de rentes bij een hoge inflatie kunnen stijgen.

De AEX-index op Beursplein 5 zakte na ruim een kwartier handelen 0,9 procent tot 765,91 punten. MidKap verloor 1,7 procent tot 1048,03 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 1,2 procent.

Zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond, het maximale bedrag dat de overheid in de Verenigde Staten mag lenen, spelen ook op de handelsvloeren. Daarnaast begint een aantal centrale banken met de afbouw van stimuleringsmaatregelen.

Bij de hoofdfondsen was ING een van de sterkste dalers met een verlies van 1,5 procent. De bank kondigde aan voor 1,7 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen, wat bedoeld is als beloning voor aandeelhouders. Alleen voedings- en wasmiddelenconcern Unilever en supermarktconcern Ahold Delhaize stonden op winst in de AEX, met plussen tot 0,5 procent.

Ook investeerder HAL (min 2,4 procent) wist de aandacht op zich gericht. Webwinkel Coolblue, waarin HAL een belang van bijna 49 procent heeft, wil nog deze maand naar de beurs in Amsterdam. Daarbij zullen ook bestaande aandeelhouders stukken verkopen.

BMW verloor in Frankfurt 1,8 procent ondanks betere vooruitzichten voor de autofabrikant. Het concern verwacht dit jaar meer geld te verdienen dan waar het eerder op rekende. Dat komt vooral door de hogere prijzen voor auto’s.

Beleggers verwerkten ook cijfers over de Duitse detailhandel. Winkeliers in Duitsland verkochten in augustus 1,1 procent meer dan in de voorgaande maand, terwijl een sterkere stijging was verwacht.

De euro was 1,1586 dollar waard, tegen 1,1576 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 74,80 dollar. Brentolie won ook 0,3 procent, tot 78,10 dollar per vat.