Autoverkopen blijven achter door chiptekort

De autoverkoop blijft dalen door de aanhoudende chiptekorten. Dat volgt uit cijfers van branchevereniging BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC. De wachttijden voor veel nieuwe auto’s lopen nog steeds op.

Van januari tot en met september zijn bijna 5 procent minder personenauto’s geregistreerd dan in dezelfde periode in 2020. Hoewel de economie herstelt na de coronacrisis en de vraag naar nieuwe auto’s groeit, blijft het aantal registraties achter. De oorzaken zijn het tekort aan computerchips en logistieke problemen. Die kunnen nog maanden aanhouden, volgens beide autoverenigingen.

In september zijn bijna 17 procent minder auto’s geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. In het derde kwartaal is de daling bijna 19 procent ten opzichte van 2020.

De verkoop van hybride auto’s, inclusief plug-in hybride, stijgt. Ruim een derde van alle nieuwe auto’s in 2021 heeft een hybride aandrijving. Het aandeel volledig elektrische auto’s is ruim 12 procent van alle verkochte auto’s.

De vijf meest geregistreerde merken in het derde kwartaal van dit jaar zijn Kia, Volkswagen, Toyota, BMW en Skoda.