Baggeraar Van Oord bestelt groot schip voor bouw windturbines

Baggeraar Van Oord heeft een groot schip besteld dat gebruikt zal worden bij de bouw van windturbineparken in de zee. Het nieuwe installatieschip is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren in Parijs en wordt gebouwd door Yantai CIMC Raffles Shipyard in China. Het moet in 2024 in gebruik worden genomen.

De wereldwijde vraag naar offshore windparken neemt toe, ook vanwege de bijdrage van windenergie voor het behalen van de klimaatdoelen. Van Oord wil met het schip zijn positie versterken op het gebied van offshore windprojecten. De Nederlandse baggeraar is al sinds 2002 betrokken bij de installatie van windparken op zee.

De windturbines op zee worden steeds groter en krachtiger. In 2002 ging het nog om windturbines met een vermogen van 2 megawatt. Nu hebben ze een vermogen van 14 megawatt. De rotorbladen van de turbines zijn ruim honderd meter lang. Doordat de windmolens groter worden, is het ook logisch dat installatieschepen moeten meegroeien. Het nieuwe schip kan windmolens tot wel 20 megawatt installeren.

Het installatieschip gaat varen op methanol, waardoor het een zeer lage CO2-uitstoot heeft. Van Oord-topman Pieter van Oord ziet de investering als “een voorbereiding op de schaalvergroting in de offshore windindustrie”, die de mogelijkheid biedt “om onze leidende positie te behouden”.

Financiƫle details over het schip gaf Van Oord niet. De aanschaf is onderdeel van de 1 miljard euro aan investeringen in de vloot die vorig jaar december werden aangekondigd.