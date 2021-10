Banken voorzien na einde coronasteun snelle terugkeer naar normaal

Banken houden komende tijd oog voor bedrijven die door het einde van de grootschalige coronasteun van de overheid in de knel komen. Maar op dit moment verwachten ze een snelle terugkeer naar een gewone bedrijfsvoering. “Het economisch herstel zet dit en volgend jaar goed door”, stelt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna 70 miljard euro aan uitstel van aflossingen en financieringen geholpen, in aanvulling op de steun van de overheid. Daarmee is de bankfinanciering volgens de NVB goed op peil gebleven.

Het merendeel van al dat geld betreft reguliere kredieten. Sinds het begin van de coronacrisis hebben de banken 71.500 ondernemers geholpen aan financieringen. Daarnaast verleenden ze vorig jaar voor ruim 3 miljard euro aan uitstel van aflossingen voor 129.000 bedrijven.

De bankenkoepel heeft besloten om vanaf nu te stoppen met het regelmatig publiceren van deze cijfers, nu de overheidssteun afloopt en de economie zich grotendeels goed lijkt te herstellen. Van der Laan benadrukt dat de bankensector trots is bijgedragen te hebben aan het herstel. Tegelijkertijd zou de overheid complimenten verdienen voor de “massieve aanpak” van de crisis.